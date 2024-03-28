حزب طالباني:حزب بارزاني أدرج معلومات أكراد سوريا وإيران وتركيا للمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم

حزب طالباني:حزب بارزاني أدرج معلومات أكراد سوريا وإيران وتركيا للمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، وجود ارتياح كبير من الاحزاب في الاقليم ماعدا الديمقراطي لادارة المفوضية التابعة لبغداد لانتخابات برلمان اقليم كردستان.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “هناك فرق بين بيانات مفوضية اقليم كردستان وبين بيانات المفوضية العليا للانتخابات في بغداد في اعداد ناخبي كردستان، اذ ان هناك زيادة باعداد الناخبين في بيانات مفوضية الاقليم”.واضاف ان “الاتحاد الوطني وباقي الاحزاب في الاقليم عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، لديهم ارتياح لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد”.وبين ان “المفوضية في بغداد اعتمدت بيانات البطاقة التموينية لاحتساب عدد الناخبين في الاقليم، في حين ان بيانات مفوضية كردستان تحوم حولها الشكوك”.

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