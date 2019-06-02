حزب طالباني:حزب بارزاني أشترى حركة التغيير بدراهم معدودة

حزب طالباني:حزب بارزاني أشترى حركة التغيير بدراهم معدودة
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، الحزب الديمقراطي بمنح كتلة التغيير مناصب نائب رئيس الوزراء وخمسه وزارات في حكومة الإقليم مقابل إنهاء معارضتهم لحزب البارزاني.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في حديث صحفي، إن “كتلة التغيير النيابية من اشد المعارضين لحزب البارزاني وحكومته وهددوا مرارا وتكرارا باستمرار مقاطعتهم لطريقة حكم البارزاني”.وأضاف أن “الاتحاد فوجئ بدخول كتلة التغيير في تحالف البارزاني لتشكيل حكومة كردستان رغم مقاطعة جميع الأحزاب لها مع الاتحاد الوطني”.وأوضح أن “الحزب الديمقراطي منح كتله التغيير منصب نائب رئيس الوزراء إضافة الى خمسة وزارات مقابل الدخول معهم بالتحالف لضمان ألاغلبية وتمرير الحكومة”.

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