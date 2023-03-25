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النزاهة النيابية:الحلبوسي وراء تسويف عرض تقرير سرقة القرن
ائتلاف المالكي:قانون الانتخابات الجديد سيمر رغم أنف الشعب
حزب طالباني:تصريحات مسعود غير دقيقة بشأن تعاون أهالي الموصل مع داعش
صحيفة امريكية تطالب الحكومة الأمريكية والغرب بمحاسبة الحكومة البارزانية لقمعها للشعب الكردي ولفسادها
حزب طالباني:حزب بارزاني جعل الإقليم بؤرة للفساد
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غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة نقص مياه الشرب على مستوى العالم
روسيا تعلن عن إطلاق قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء
سوريا:مطار حلب خارج الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية
البيت الأبيض يبحث مع الصين إمكانية قيام وزيرتين أمريكيتين بزيارة بكين
الرئيس الصيني:لا يوجد نظام عالمي تكون فيه الكلمة الفصل لدولة واحدة
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حزب طالباني:حزب بارزاني جعل الإقليم بؤرة للفساد
غداً..اجتماع رباعي لوزراء زراعة العراق والأردن ولبنان وسوريا في دمشق
اليوم..سعر صرف الدولار =157000دينار
أكثر من (800) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال الأيام الخمسة الماضية
السوداني يؤكد للسيسي على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
وزير الداخلية يشكل لجنة لإجراء الفحص الطبي على منتسبي الوزارة لكشف متعاطي المخدرات
لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
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- اذاعة INN