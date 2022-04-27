حزب طالباني:حزب بارزاني خراب الإقليم وتفتيت البيت الكردي

حزب طالباني:حزب بارزاني خراب الإقليم وتفتيت البيت الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشتيت البيت الكردي وعقد اتفاقات سرية خلاف المتفق عليها مع الاطراف الكردية الاخرى.وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي في حديث  صحفي، ان “الديمقراطي الكردستاني تسبب بانقسام البيت الكردي داخليا، بعد أن ذهب لعقد اتفاقات سرية مع الأطراف السياسية الأخرى السنية والشيعية”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني كان متمسكا بالاتفاقات التي عقدها سابقا مع الحزب الديمقراطي وكان ينوي تشكيل تحالف كردي للذهاب إلى بغداد بصورة مشتركة، الا ان الديمقراطي هو سبب ماوصل له البيت الكردي”.

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