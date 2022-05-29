حزب طالباني:حزب بارزاني خراب الإقليم

حزب طالباني:حزب بارزاني خراب الإقليم
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الأحد، أن مشكلة إقليم كردستان هي تفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة.وقال يزيدي في حديث  صحفي، إن “تفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة أدى لمشاكل اقتصادية يعيشها الإقليم، ولذلك فأن تلك المشاكل لم تحل مالم يغير الديمقراطي من سياسته الحالية”.وأضاف أن “تفرد عوائل معينة بالثروات والنفط والغاز أثقل كاهل الإقليم بعقود تجارية واقتصادية لم يستفد منها المواطن الكردي، لذلك فأن كلمة رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني جاءت لتؤكد أن الحزب يفاوض الآن بمرحلة القوة”.وعقد الاتحاد الوطني الكردستاني أمس الملتقى العام، والذي أسفر عن انتخاب بافل طالباني رئيسا للحزب.

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