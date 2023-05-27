حزب طالباني:حزب بارزاني دائما ما يخرق الاتفاقات سواء التي توقع في بغداد أو في الإقليم

حزب طالباني:حزب بارزاني دائما ما يخرق الاتفاقات سواء التي توقع في بغداد أو في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، اليوم السبت، أن نواب حزبه سيحضرون جلسة السبت للتصويت على الموازنة.وقال فتحي في حديث صحفي، إن “نواب الاتحاد الوطني الكردستاني سيحضرون جلسة التصويت على الموازنة إذا ما أعلن عن عقدها من قبل رئاسة المجلس”.وأضاف أن “أي تأخير في عملية إقرار الموازنة سيؤثر على المواطنين سواء في الإقليم أو المحافظات العراقية الأخرى، لافتاً الى ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني دائما ما يخرق الاتفاقات سواء التي توقع في بغداد أو التي توقع بين الأطراف الكردية في كردستان”.وأكد “عزم نواب الاتحاد التصويت على الموازنة بصورة سريعة وعاجلة، مشيرا الى أن “إقرار الموازنة لصالح المواطن الكردي”.وطالما كانت الخلافات تحتدم بين الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان والتي وصلت الى حد الصدام كما حدث في جلسة مجلس النواب الخاصة بنواب اقليم كردستان، وما حدث فيها من فوضى عارمة ما هو الا دليل على حجم التشظي وعدم الانسجام بين هذه الأحزاب والتي يكاد يصل الى طريق مسدود .

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