حزب طالباني:حزب بارزاني دكتاتوري إقصائي

حزب طالباني:حزب بارزاني دكتاتوري إقصائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم السبت، أن الحزب الديمقراطي هو المسؤول عن عدم وجود صيغة محددة للوصول الى أتفاق لحل المشاكل بين الحزبين.وقال سورجي  في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي يمارس سياسة الإقصاء مستغلا عدد المقاعد التي يمتلكمها في برلمان كردستان”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد التوصل لاتفاق بخصوص حل الخلافات مع الاتحاد الوطني وهو المسؤول عما يجري من أوضاع متردية في الإقليم، ويحارب السليمانية بقوتها ويمنع تنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة”.وفي وقت سابق، زار رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بغداد، دون إشراك قادة الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما ناقش جملة من الملفات، في مقدمتها حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقات والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بهدف مواجهة التحديات في البلاد على الأصعدة كافة.

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