حزب طالباني:حزب بارزاني ديدنه الكذب والنفاق

حزب طالباني:حزب بارزاني ديدنه الكذب والنفاق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان حزبه لم يقف او يمنع حكومة السوداني من ارسال مبلغ 200 مليار دينار شهريا الى كردستان، نافيا اتهامات الديمقراطي لحزبه بالوقوف وراء قرار إيقاف ارسال تلك المبالغ. وقال السورجي في حديث صحفي، ان “الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لم يجتمعا في الفترة الأخيرة باستثناء ماتم عقده من اجتماع وحيد وتم على اثره الاتفاق على مواصلة الحوارات حيث ان الخلافات القائمة لايمكن حلها من خلال اجتماع واحد او اثنين”. وأضاف ان “هناك تفاقم بالمشاكل والخلافات بين الحزبين، خصوصا ان الحزب الديمقراطي وبعض المواقع الالكترونية التابعة له قد اتهمت الاتحاد الوطني الكردستاني بقطع المبالغ التي وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ارسالها للإقليم والبالغة 200 مليار دينار كمنحة شهرية لرواتب الموظفين”. وبين ان “الاتحاد لم يتدخل مطلقا بملف الأموال المرسلة من بغداد الى أربيل، وعمل على اثر هذا الاتهام بمقاطعة الاجتماعات على الرغم من ان هناك تواصل مستمر وقد يتم خلال الأسبوع الجاري استئناف الاجتماعات بين الحزبين”. 

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