حزب طالباني:حزب بارزاني سارق ثروات الإقليم وانفصال السليمانية ما زال قائما

حزب طالباني:حزب بارزاني سارق ثروات الإقليم وانفصال السليمانية ما زال قائما
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستانى، الاثنين، انه لا توجد أي نية مطلقا بانفصال السليمانية عن إقليم كردستان العراق وباي شكل من الأشكال، مشيرا الى انه طالب بجعل الإقليم دوائر انتخابية متعددة وتغيير مفوضية انتخابات الإقليم. وقال القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي في تصريح  صحفي، إن “الدعوات بشأن انفصال السليمانية عن الإقليم لاقيمة لها وان الاتحاد الوطني ليس لدية مطلقا مثل هكذا فكرة”، مبينا ان “إقامة الإقليم جاء بعد نضال طويل لجميع الكرد وليس من المعقول التخلي عنه “. وأضاف السورجي، ان ” المشاكل في توزيع ثروات الإقليم ممكن ان تحل بالتفاهمات ولا تعني مطلقا بانها تذهب بنا للانفصال”، مشيرا الى ان “قرار انفصال السليمانية يقره مجلس المحافظة غالبية أعضاء المجلس هم من الاتحاد الوطني الكردستاني”. من جانب آخر اكد السورجي ان “الاتحاد الوطني طالب بجعل قانون الانتخابات في الإقليم دوائر متعددة أي كل محافظة دائرة انتخابية وليس الإقليم دائرة واحدة كما كان معمول به في الانتخابات السابقة، كما طالب بإجراء تغيير في مفوضية انتخابات الإقليم”.

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