حزب طالباني:حزب بارزاني سارق ثروات الإقليم وانفصال السليمانية ما زال قائما

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب
نائب:السوداني بحث مع نواب ديالى عدة ملفات في مقدمتها الأمني والإنساني
بأمر السوداني إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد
الطاقة النيابية:س” نطهر” وزارة الكهرباء من المدراء الفاسدين
الأمن النيابية تستبعد تمرير قانون الخدمة الإلزامية
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أوكرانيا..إكتمال عملية إنضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي نهاية 2024
أردوغان:سنعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع البلدان
البيت الأبيض يصحح تصريح بايدن من “تحرير إيران” إلى التضامن مع المحتجين
مجلس الأمن الدولي يرفض الطلب الروسي بتشكيل لجنة تحقيقية حول الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
غوتيريس يؤكد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولتين
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الاتحاد العراقي لكرة القدم يتعاقد مع ملاك تدريبي إسبانيّ لقيادة المنتخب الوطني
إنفانتينو:قطر شيدت الملاعب الثمانية بأعلى المعايير
اليوم ..منتخبنا الوطني أمام فريق الكهرباء
إنطلاق مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المُمتاز لكرة الصالات
المنتخب الشبابي يدخل معسكره التدريبي استعدادا لنهائيات كأس آسيا
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
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- اذاعة INN