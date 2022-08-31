حزب طالباني:حزب بارزاني سيتنازل عن منصب رئيس الجمهورية

حزب طالباني:حزب بارزاني سيتنازل عن منصب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، استمرار المباحثات السياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، مبينا ان الديمقراطي مستعد للتنازل على رئاسة الجمهورية بحسب قيادات مهمة فيه. وقال القيادي بالحزب غياث السورجي في تصريح  صحفي، إن “المفاوضات بين الديمقراطي والاتحاد مستمرة لبحث عدة مواضيع وكان آخرها مستجدات الوضع السياسي في بغداد وازمة التيار الصدري مع الاطار التنسيقي”. واضاف ان “المباحثات تجري بشكل جيد وقد لمسنا من قيادات الديمقراطي التنازل عن رئاسة الجمهورية لصالح مرشحنا بعد تأكيدات بشأن الذهاب الى بغداد بمرشح موحد”. وأشار السورجي الى ان “الوضع السياسي في بغداد غامض لغاية الان بسبب اصرار التيار الصدري على الامتناع عن المفاوضات”، مؤكدا في نفس الوقت أن “الاتحاد مستعد للمشاركة في اي جلسة نيابية مقبلة”.

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