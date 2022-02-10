حزب طالباني:حزب بارزاني سيسحب ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:حزب بارزاني سيسحب ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أيوب احمد، الخميس، عن وجود أخبار مسربة تفيد بسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري.وقال احمد في تصريحات صحفية، إن “هناك ترجيحات من أربيل تتحدث عن سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري بعد حصولهم على  تسريبات من المحكمة برفض زيباري”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيمضي بمرشحه برهم صالح وليس لدينا أي تفاهمات او اتفاقات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وحددت المحكمة الاتحادية، الأحد المقبل موعداً لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

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