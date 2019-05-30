حزب طالباني:حزب بارزاني لاعهد له

حزب طالباني:حزب بارزاني لاعهد له
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، أن أي قوة لا تستطيع فصله عن كركوك، متهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بالإخلال بجميع الاتفاقيات.وقال القيادي في الاتحاد، وستا رسول في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني مستعد لخدمة كركوك بجميع الاشكال وليس هناك اي قوة تستطيع فصل الاتحاد وكركوك عن بعضهما”.وأشار رسول، إلى أن “الاتحاد الوطني حاول جاهدا خلال الأشهر الماضية حسم مسألة كركوك ووضع محافظ كردي للمدينة بصوت واحد”.وتابع، أن “الديمقراطي الكردستاني لم يلتزم بالاتفاقيات وخلق عراقيل مختلفة امام كل مبادرات الاتحاد الوطني بهذا الخصوص، وان الامر غير مقبول للاتحاد الوطني وانه للمستقبل كافة التطورات الجديدة يتحمل مسؤوليتها الديمقراطي وان جماهير شعب اقليم كردستان تدرك الحقيقة.

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