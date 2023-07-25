حزب طالباني:حزب بارزاني ما زال يتفرد بالقرار السياسي في الإقليم

حزب طالباني:حزب بارزاني ما زال يتفرد بالقرار السياسي في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستمرار في سياسية القرار الواحد في كردستان، فيما اكد ان سياسية اليكتي تنسجم مع سياسية حكومة السواني في العديد من الملفات. .وقال كاكائي في حديث صحفي، إن “لقاء بافل طالباني ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاء لإيجاد الحلول لعدة ملفات خلافية مع البارتي”، مشيرا الى ان “التعنت بالقرارات لن يؤذي سوى المواطن الكردي فقط وهذا ما لا يسعى اليه الاتحاد الوطني”. وتابع، انه “تم بحث إمكانية اجراء الانتخابات القادمة لإقليم كردستان، بالإضافة الى ضرورة ابعاد المواطن الكردي عن الخلافات السياسية بين الاتحاد والديمقراطي”، لافتا الى ان “اليكتي داعم للحكومة في الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز”.  واستطرد: ان “سياسية الاتحاد الوطني الكردستاني تنسجم مع سياسية حكومة السواني في العديد من الملفات التي يرفضها الديمقراطي”. وتشهد العلاقة بين البارتي واليكتي، تدهوراً كبيراً وخلافات مستمرة، منذ عام 2018 الى الوقت الحالي، حيث تستمر الخلافات بين الأحزاب الكردية داخل إقليم كردستان بشأن ملفات عديدة ابرزها قانون الانتخابات. والتقى في وقت سابق من اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني من اجل اهمية التوافق لإكمال الاستحقاقات السياسية وانهاء الخلافات بين الحزبين الكرديين. 

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