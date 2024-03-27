حزب طالباني:حزب بارزاني مستمر بتصدير النفط خلافا لأمر بغداد

حزب طالباني:حزب بارزاني مستمر بتصدير النفط خلافا لأمر بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، ان استمرار تصدير النفط من حكومة أربيل بمعزل عن الحكومة المركزية اثر على العلاقة مع بغداد في العديد من الملفات، فيما تساءل، عن المصدر الذي تذهب اليه أموال تصدير النفط دون علم حكومة المركزية. وقال عضو الاتحاد الوطني برهان رؤوف في حديث صحفي، ان “استئناف تصدير النفط وفق القانون والدستور لم يتم لغاية الان”، لافتا الى انه “لا يوجد أي مبرر لاستمرار تصدير النفط عبر الانابيب في إقليم كردستان”. وتابع، ان “الإقليم يمر بأزمة مالية كبيرة نتيجة تعطيل صرف رواتب الإقليم من حكومة أربيل لأكثر من شهرين”، لافتا الى ان “المضي بالسياسة التي تعمل بها حكومة أربيل الان ستعمق الازمات مع حكومة بغداد”. واختتم رؤوف حديثه: ان “استئناف تصدير النفط يحتاج الى انهاء المشاكل مع الشركات النفطية العالمية والعمل على ابرام عقود جديدة لتصدير النفط”، مبينا ان “استمرار تصدير النفط من حكومة أربيل بمعزل عن الحكومة المركزية اثر على العلاقة مع بغداد في العديد من الملفات”. 

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