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عبد الواحد:ترشيحي لرئاسة الجمهورية للتأكيد على قدرة المرأة وكسر المحاصصة
النفط النيابية:حكومة البارزاني لم تسلم بغداد إيرادات بيعها للنفط كما جاء في قانون الموازنة
العراق وتركيا يتفقان على فتح منفذ حدودي جديد بين البلدين
الخدمات النيابية:سنناقش أسباب رفع أسعار الوقود من قبل الحكومة
السوداني يصادق على إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032
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تركيا:إسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها أمام مجلس الأمن الدولي
إسرائيل:لن نحترم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وسنواصل الحرب على غزة
اليوم..مجلس الأمن الدولي يناقش طلبا لوقف إطلاق النار في غزة
الصفدي:لا يمكن السماح لإسرائيل بتنفيذ مذبحة أخرى بحق 3. 2 مليون فلسطيني في غزة
الأمين العام للأمم المتحدة من الحدود المصرية مع غزة يجدد دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار
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- اراء ومقالات
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النفط النيابية:حكومة البارزاني لم تسلم بغداد إيرادات بيعها للنفط كما جاء في قانون الموازنة
العراق وتركيا يتفقان على فتح منفذ حدودي جديد بين البلدين
الخدمات النيابية:سنناقش أسباب رفع أسعار الوقود من قبل الحكومة
المالية النيابية:(228) تريليون دينار حجم موازنة 2024
حزب طالباني:حزب بارزاني مستمر بتصدير النفط خلافا لأمر بغداد
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الإنسان النيابية تطالب بتنفيذ الإعدام بحق (8000) محكوماً وفق المادة 4 إرهاب!!
وزير الشباب الأسبق:(2.2) مليار دولار من إيرادات مطار النجف ذهبت إلى تيار سياسي
وزير الخارجية:أمريكا ترفض مناقشة عقوباتها على المصارف العراقية خلال زيارة السوداني
رويترز:براءة قاتل الدكتور (هشام الهاشمي) وصمة عار على جبين القضاء العراقي
وزير الصناعة:أنا “مؤمن في شهر رمضان وصوتي حلو في قراءة القرآن”
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