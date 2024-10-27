حزب طالباني:حزب بارزاني وراء أزمات الإقليم

حزب طالباني:حزب بارزاني وراء أزمات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، عزم حزبه على الاسراع في تشكيل الحكومة مع باقي الأحزاب من دون صناعة اي ازمات داخل الاقليم.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “كل الازمات التي عاشها اقليم كردستان كان نتيجة تصرف جهة معينة، والاتحاد لن يكون صانع للأزمات بل سيكون باحثا عن مصلحة الاقليم في الحكومة الجديدة بعيدا عن المصالح الضيقة”.واضاف ان “الاتحاد الوطني يسعى للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة الاحزاب الفائزة في الانتخابات، خصوصا بعد معاناة عاشها الاقليم طيلة فترة حكومة تصريف الاعمال”.وبين ان “الاتحاد الوطني لديه تقريباً 25 مقعدا في برلمان الاقليم من اصل 100 مقعد تشترك فيها جميع الاحزاب ومن ضمها 5 مقاعد للكوتا، حيث ان الاتحاد عازم على ان تكون مشاركته في الحكومة مختلفة عن سابقتها وذلك بالاشتراك مع باقي الاحزاب الفائزة”.

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