حزب طالباني:حزب بارزاني وراء الهجمات الإعلامية ضد مرشحنا برهم صالح

حزب طالباني:حزب بارزاني وراء الهجمات الإعلامية ضد مرشحنا برهم صالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- برأ الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح ومرشحه لولاية رئاسية ثانية من قضية العفو عن تاجر مخدرات.وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور في حديث تلفزيوني ، ان برهم صالح معروف بنزاهته والعفو عن تاجر مخدرات مسالة عابرة.واضاف ان وسائل الاعلام ركزت على هذه المسألة دون غيرها في هذا الوقت تحديدا لغايات سيكشف عنها النقاب قريبا.وشن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، هجوما جديدا على رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح المرشح من قبل الاتحاد الوطني لتولي ولاية رئاسة ثانية.وقال عضو الحزب الديمقراطي عماد باجلان في حديث تلفزيوني ، ان برهم صالح على استعداد للتخلي عن كل الشعب العراقي وحتى السليمانية من اجل كرسي الرئاسة.ووصف باجلان الثلث المعطل بالاكذوبة ولا وجود لها داخل مجلس النواب حسب تعبيره.

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