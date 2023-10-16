حزب طالباني:حزب بارزاني وراء خلق الأزمات مع بغداد لصالح أجندته السياسية والمالية

حزب طالباني:حزب بارزاني وراء خلق الأزمات مع بغداد لصالح أجندته السياسية والمالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين، ان الخلافات السياسية بين بغداد واربيل قد اثرت سلبا على ملف رواتب موظفي الإقليم، لافتا الى ان وضع الموظفين لايحتمل ان يتم ربطه بالخلافات السياسية بين الحكومتين باعتبارهم موظفين كباقي موظفي المحافظات.وقال السورجي  في حديث صحفي، إن “هناك حاجة ماسة لابعاد رواتب الموظفين عن الخلافات السياسية بين بغداد واربيل، وضمان عدم تحميل هذه الشريحة مسؤولية المشاكل السياسية بين الطرفين”.وأضاف ان “الموظفين والمتقاعدين في الإقليم هم عراقيين يجب مساواتهم مع اقرانهم في المحافظات الأخرى، من خلال ابعاد رواتبهم عن الجوانب السياسية بين المركز والاقليم”.وبين ان “هناك اطراف سياسية تنفذ اجندات معينة من اجل ضمان عدم حل المشاكل القائمة بين حكومتي المركز والاقليم، وبالتالي استمرار ازمة رواتب الموظفين وعدم حلها، في وقت يحتاج فيه موظفي الإقليم الى حلول حكومية تضمن لهم اجورهم”.

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