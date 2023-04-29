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ضربات صاروخية روسية تعطل هجوم أوكراني
جرعة أمل للسلام بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الصيني والأوكراني
الجيش السوداني:البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية
ميدفيديف:احتمالات اندلاع حرب نووية ما زالت قائمة
السودان..(1852)بين قتيل وجريح جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع
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حزب طالباني:حزب بارزاني يبيع نفط كركوك لصالح جيوب أسرته
نائب يدعو البرلمان إلى عدم التصويت على إتفاقية الإزدواج الضريبي مع الكويت
إيران مصرّة على تدمير العراق وجعله الرئة الاقتصادية لها
المالية النيابية:وزارات مهمة حصلت على “الفتات”في موازنة 2023
حزب كردي:العائلة البارزانية الحاكمة مستمرة في تهريب النفط العراقي
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مصدر مطلع:الحلبوسي باع العراق بحراً وبراً
مصدر أمني:وزارتي الدفاع والداخلية مهتمتان بضبط الحدود العراقية السورية تاركتان الحدود مع إيران
مصدر مسؤول:أموال الوقف السنّي في الانبار سرقت من قبل الحلبوسي والخنجر
وزير التجارة يعرض خدمات وزارته أمام شركة الأويس الإطارية
مصادر :استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بضغوط من الأحزاب الولائية المتنفذة استعداداً للتزوير
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- اذاعة INN