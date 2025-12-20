حزب طالباني:حزب بارزاني يتعامل معنا بأسلوب استعلائي محاولاً تهميش دورنا

حزب طالباني:حزب بارزاني يتعامل معنا بأسلوب استعلائي محاولاً تهميش دورنا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم السبت، أن يكون حزبه قد طالب بسقوف عالية خارج استحقاقه الانتخابي خلال الاجتماع الأخير مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما يسوّق بعض قيادات الأخير.وقال السورجي في حديث صحفي، إن “اجتماع الحزبين الكرديين (اليكتي والبارتي) لم يتم خلاله طرح مطالبات عالية من قبل وفد الاتحاد الوطني خارج استحقاقه الانتخابي كما يروّج البعض”.وأضاف أن “مطالب الاتحاد الوطني تركز على أن يكون شريكاً أساسياً في صناعة القرار الكردي، سواء على مستوى حكومة الإقليم أو على المستوى الاتحادي، فيما ما زال الحزب الديمقراطي يعمل بأسلوب استعلائي محاولاً تهميش دور الاتحاد الوطني”، مشدداً على أن “الحزب لن يقبل أن تكون قياداته موظفين لدى الحزب الديمقراطي”.وأوضح السورجي أن “حسم التفاهمات بشأن منصب رئاسة الجمهورية والمناصب الاتحادية يبقى رهن الاتفاق على تشكيل حكومة الإقليم”، مؤكداً أن “الاتحاد الوطني متمسك بمنصب رئيس الجمهورية والتزامه بالعرف السياسي الذي تأسست عليه العملية السياسية”.

