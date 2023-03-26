حزب طالباني:حزب بارزاني يتعامل مع الخارج بالكذب والنفاق وهو أساس فشل الإقليم

حزب طالباني:حزب بارزاني يتعامل مع الخارج بالكذب والنفاق وهو أساس فشل الإقليم
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، اليوم الأحد، أن ما صدر من المحكمة الفرنسية حول تصدير نفط الإقليم كان متوقعاً وحذرنا منه مراراً.وقال يزيدي في حديث صحفي، إن “التقارير الدولية التي نشرت بشأن الأوضاع الاقتصادية في الإقليم كانت مخيفة جدا”، بحسب وصفه.وأضاف أن “أعضاء الاتحاد الوطني جمدوا عضويتهم، بسبب ما تنتهجه حكومة إقليم كردستان التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي”.وأوضح القيادي في الاتحاد الوطني، أن “الإقليم أمام مرحلة فشل كبيرة بسبب الحكومة المسيطرة عليه، والتي تريد الذهاب به نحو الهاوية”، مشيرا إلى أن “حكومة الإقليم تتعامل بازدواجية مع التقارير الدولية”.وأشار إلى أن “الوضع في الإقليم عبارة عن تراكمات لسنوات من الفساد وسوء الإدارة والدكتاتورية”، لافتا إلى أن “إرسال الوفود إلى بغداد للتفاوض حول تصدير النفط وحل الازمات، خطوة خاطئة”.وتابع أن “وضع الإقليم لا يتحمل المغامرة والمقامرة خصوصا بمستقبل أجيال كردستان، مؤكدا أن “الأمر لن يحسم بإرسال وفود موظفين من مكتب رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى بغداد”.

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