حزب طالباني:حزب بارزاني يحاول إبعاد حزبنا عن المشهد السياسي

حزب طالباني:حزب بارزاني يحاول إبعاد حزبنا عن المشهد السياسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ربط الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، ازمته السياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على ما اسماه “قوة التيار الصدري”.وقال عضو الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني، يحاول ابعاد الاتحاد من المشهد السياسي بالاعتماد على قوة التيار الصدري، مشيرا الى، ان “مبدأ الاستقواء والاستحواذ لا يجدي نفعا”.ودعا الحزب الديمقراطي الى “الجلوس جميعا على طاولة المفاوضات لحل الموضوع، اذ ان الحل الأفضل للانسداد السياسي الحاصل هو ذهاب جميع الكتل السياسية إلى حوار جاد وفقا للتوازنات السياسية والحجم الانتخابي”.وتابع، إن “التيار والإطار يجب أن يأخذا على عاتقهما اختيار رئيس الحكومة”.

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