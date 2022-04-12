حزب طالباني:حزب بارزاني يريد الاستفراد بالقرار الكردي

حزب طالباني:حزب بارزاني يريد الاستفراد بالقرار الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الثلاثاء، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يريد الاستفراد بالقرار الكردي.وقال فقي في حديث صحفي، إن “الديمقراطي الكردستاني من خلال إصراره على البقاء في التحالف الثلاثي يريد الاستفراد بالقرار الكردي، ويلغي دور الأحزاب الأخرى”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني لديه تنسيق وتفاهم عالي مع الإطار التنسيقي، ونعتقد بأن قوة الثلث الضامن قد زاد عددها خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا يؤكد بأنه لا خروج من الأزمة الحالية، إلا بالتوافق”.وكان الإطار التنسيقي طرح مبادرة سياسية للخروج من أزمة الإنسداد السياسي التي تشهدها البلاد بعد الانتخابات الأخيرة. 

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