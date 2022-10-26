حزب طالباني:حزب بارزاني يزاحمنا على وزارة البيئة

حزب طالباني:حزب بارزاني يزاحمنا على وزارة البيئة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، “ضمانه” نيل حقيبة وزارة العدل، واستمرار مفاوضاته للحصول على حقيبة وزارة البيئة.وقال القيادي في الاتحاد شيرزاد صمد في حيث صحفي، إن “الاتحاد ضمن حقيبة وزارة العدل وتم ترشيح خالد شواني لتولي مهامها، فيما لا يزال يفاوض على حقيبة أخرى تتمثل بوزارة البيئة”.وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي يزاحمنا على هذه الحقيبة ويضغط على السوداني بأوراق تفاوضية معه”، متابعاً أن “الكتل والأطراف السياسية الأخرى تؤيد حصول الاتحاد على هذه الحقيبة”. 

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