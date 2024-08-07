حزب طالباني:حزب بارزاني يسعى لإقصاء حزبنا من منصب محافظ كركوك

حزب طالباني:حزب بارزاني يسعى لإقصاء حزبنا من منصب محافظ كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني بالتحرك باتجاه مكونات كركوك لإقصاء الاتحاد الوطني وضمان عدم حصوله على منصب المحافظ.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي سبق له ان عرقل حسم تشكيل الحكومة المحلية في كركوك وهو يواصل عرقلة اختيار المحافظ الجديد رغم مرور 8 اشهر على اجراء انتخابات مجالس المحافظات، اذ مازالت المحافظة تدار من قبل راكان الجبوري بالوكالة”.وأضاف ان “الحزب الديمقراطي لديه مقعدين فقط في مجلس كركوك بينما الاتحاد يمتلك 6 مقاعد، لكنه يتفاوض بشكل علني مع المكونات الأخرى لتشكيل الحكومة المحلية وذهاب منصب المحافظ لصالحه”.وبين ان “الحزب الديمقراطي يعمل من خلال تحركاته تجاه الأطراف الأخرى على اقصاء الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك”.

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