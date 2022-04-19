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علاوي:أمريكا هي التي كتبت الدستور والقوى السياسية وقعت عليه
نائب كردي سابق:حكومة بارزاني تدفع مليار دولار سنوياً لإدامة العمليات العسكرية التركية
مصادر سياسية:قيادات في تحالف السيادة تنتقد مواقف الخنجر تجاه مصالح البلد العليا
وزير النفط:رفضت توقيع عقد مشروع أنبوب نفط ( البصرة -عقبة) والكاظمي زعل علينا
حزب طالباني:حزب بارزاني يشكل تهديداً للأمن القومي العراقي
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وزير النفط:رفضت توقيع عقد مشروع أنبوب نفط ( البصرة -عقبة) والكاظمي زعل علينا
الاتحاد الوطني يدعو بغداد إلى إيقاف عمل العصابة البارزانية التي دمرت الإقليم
المؤشر العالمي للجوع:العراق يقع في فئة “الجوع المقلق”
ائتلاف المالكي:أنبوب (البصرة -العقبة) مؤامرة أمريكية على العراق!!
الإطار: سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة لعدم صرفها مستحقات البترودولار لمحافظة البصرة
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إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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- اذاعة INN