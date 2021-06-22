حزب طالباني:حزب بارزاني يقود الإقليم إلى الهاوية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الدراجي:5 مليارات و400 مليون دينار تكلفة غداء 60 موظف في وزارة النفط!!
نائب:ضعف الحكومة وراء عمليات الاغتيالات ضد العراقيين
مصدر:اجتماعات “سرية” في أربيل لمناقشة إقليم الانبار بدعم خارجي
نائب كردي:حزبي بارزاني وطالباني فوق القانون في الإقليم
البنك المركري يقترب من بيع ربع مليار دولار إلى بنوك ومصارف الأحزاب المتنفذة
-
- عربية ودولية
واشنطن تمدد عقوباتها على كوريا الشمالية لمدة عاما إضافيا
أبو الغيط:على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية
باكستان تمنع استخدام قواعدها الجوية للعمليات الأمريكية في افغانستان
مرشح خامئني ورجل الإعدامات الأول في إيران يفوز بمنصب الرئاسة
غداً.. رجل الإعدامات الأول في إيران رئيساً لها
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الدراجي:5 مليارات و400 مليون دينار تكلفة غداء 60 موظف في وزارة النفط!!
البنك المركري يقترب من بيع ربع مليار دولار إلى بنوك ومصارف الأحزاب المتنفذة
نائب كردي:توزيع رواتب موظفي الإقليم من أولويات الحكومة
مصادر:بناء المفاعلات النووية في العراق لتوليد الطاقة الكهربائية “قيد البحث”
إيران تشتري لقاح ضد فيروس كورونا بمبلغ 115 مليون فرنك من الأرصدة العراقية
-
- رياضية
- تحقيقات
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
-
- متابعات خاصة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN