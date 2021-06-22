حزب طالباني:حزب بارزاني يقود الإقليم إلى الهاوية

حزب طالباني:حزب بارزاني يقود الإقليم إلى الهاوية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الثلاثاء، سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، محذرا من ان الحزب يقود إقليم كردستان الى الهاوية.وقال يزيدي في حوار متلفز، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يقود اقليم كردستان الى الهاوية”، مشددا على ضرورة “تصحيح الأوضاع السياسية في إقليم كردستان”.وأضاف، أنه “سنعمل على إعادة الكرد الى الحاضنة العراقية”، مشيرا الى أن “تحالف كردستان الذي تشكل مؤخرا لا يستهدف أي جهة وإنما لتصحيح الوضع الكردي”.وأكد يزيدي، أن “تحالف كردستان سيكون الواجهة الجديدة للكتل الكردية”، لافتا الى “وجود تقارب في وجهات النظر مع باقي الأحزاب الكردية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *