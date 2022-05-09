حزب طالباني:حزب بارزاني يمنع عودة نازحي سنجار لأغراض سياسية

حزب طالباني:حزب بارزاني يمنع عودة نازحي سنجار لأغراض سياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، اليوم الاثنين، الحزب الديمقراطي بمنع عودة النازحين الإيزيديين إلى سنجار.وقال يزيدي، خلال تصريح صحفي: “نطالب بفتح تحقيق للكشف عن الجهات التي تمنع عودة النازحين الى سنجار، بعد 7 سنوات من تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، الإرهابي”.واتهم، الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ”منع عودة النازحين الى سنجار، حيث يجبرهم على البقاء في المخيمات للاستفادة من أصواتهم في الانتخابات، واستخدامهم كورقة ضغط والمتاجرة بهم دوليا”.وعدّ، ان “هذا الأسلوب يمثل سعيا لخلق الفتنة في سنجار بين الجيش العراقي والفصائل الإيزيدية”.

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