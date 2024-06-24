حزب طالباني:حزب بارزاني ينتهك حقوق الإقليات في انتخابات الإقليم

حزب طالباني:حزب بارزاني ينتهك حقوق الإقليات في انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين، أسباب سعي حزب بارزاني وراء مقاعد الكوتا، لافتا الى ان هذه المقاعد لم تعد تمثل الأقليات بقدر تمثيلها لهذا الحزب.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “مجمل أصوات الكوتا ومقاعدها كانت تذهب الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث يتم الحصول على الأصوات لهذه المقاعد من خلال القوات الأمنية وكوادر هذه الأقليات”.وأضاف ان “المكونات او الأقليات بإمكانها اختيار مرشحيها والتصويت لهم ليمثلوهم في البرلمان، من دون ارتباطها بالحزب الديمقراطي الكردستاني”.وبين ان “الديمقراطي اعترض على الغاء مقاعد الكوتا قبل ان يتم إعادة 5 منها بقرار قضائي على اثر دعوى تقدم بها الاتحاد الوطني”، لافتا الى ان “حزب بارزاني قد اعترض على الغاء الكوتا كون هذه المقاعد تابعة له وليست مقاعد تابعة للاقليات وهذا يعتبر انتهاكا لحقوقها”.

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