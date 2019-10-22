حزب طالباني:حسم القائمة الكردستانية الموحدة في كركوك قريبا

حزب طالباني:حسم القائمة الكردستانية الموحدة في كركوك قريبا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، استمرار المفاوضات بين الاحزاب الكردية  لانهاء تفاصيل القائمة الكردستانية الموحدة في كركوك.وقال السورجي في  تصريح صحفي،ان “القائمة الكردية الموحدة في المناطق المتنازع عليها اكتملت ملامحها الا انها بحاجة الى بعض التفاصيل والترتيبات”.واضاف ان “المفاوضات بين الاحزاب الكردية مستمرة وهي متركزة حاليا على ضم بعض الاحزاب في الاقليم فضلا عن تسلل ونسب المشاركة لكل حزب بضمنها “.واشار السورجي إلى ان “خطوة اتحاد الاحزاب الكردية ضمن قائمة واحدة ستسهم في انهاء الخلاف الكردي ويصب في صالح تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات التي تشارك بيها القائمة الكردية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *