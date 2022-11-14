حزب طالباني:حسم حقيبتي الإسكان والبيئة في الأسبوع المقبل

حزب طالباني:حسم حقيبتي الإسكان والبيئة في الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني , الاثنين , تلبيته لدعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني بعقد جلسة حوارية لجميع الأحزاب الكردية وبمقدمتها الاتحاد الوطني خلال الأسبوع الجاري للتطبيع وإيجاد موقف كردي موحد وحل الخلافات، مشيرا الى ان من أولويات الحوار حسم الحقبيتين الوزاريتين. وقال القيادي بالاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي اصدر بيان ليلة اول امس دعا فيها الأحزاب الكردية كافة لعقد جولة حوارية لحل الخلافات فيما بينها وإيجاد موقف كردي موحد إزاء جميع المواقف”، مبينا ان “الحوار سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة”. وأضاف السورجي، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون على راس الحاضرين للجولة الحوارية”، مؤكدا أن “أولويات الحوار الكردي سيكون حول حسم الحقبيتين الوزاريتين”. يذكر ان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان اكد في تصريح سابق، أن الحزبين الكرديين مازالا ينتظران الاتفاق بشان حقيبتي البيئة والإسكان على أن يتم الأخذ بالوزن الانتخابي في حسمهما.

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