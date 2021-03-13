حزب طالباني:حصة الإقليم في الموازنة لم تحسم لحد الأن

حزب طالباني:حصة الإقليم في الموازنة لم تحسم لحد الأن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني عثمان كريم، السبت، عن آخر موقف من الكرد إزاء موعد التصويت على الموازنة يوم الاثنين المقبل.وقال كريم في تصريح صحفي، إنه “حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص حصة إقليم كردستان العراق، ولذلك قد هذه الفقرة تأجيل للجلسات الأخرى”.وأضاف أنه “هنالك مشكلة تتعلق بالفقرة 11 من قانون الموازنة وحتى الآن هنالك اعتراض من مجموعة كتل سياسية على المضي بالتصويت على حصة الإقليم، يقابله رفض لمقترحات نيابية على حكومة الإقليم”.وأشار كريم إلى أن “الكرد سيحضرون لجلسة الاثنين، لكن إذا تم الاعتماد على الأغلبية في التصويت وطرح فقرة حصة الإقليم دون الاتفاق فسينسحبون من الجلسة”.

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