حزب طالباني:حصتنا من المناصب في حكومة البارزاني الجديدة لا تقل عن 50%

حزب طالباني:حصتنا من المناصب في حكومة البارزاني الجديدة لا تقل عن 50%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في إقليم كردستان لم تمنح أي كتلة الأغلبية المطلقة، مما يستدعي حوارا سياسيا جادا لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال المتحدث باسم الحزب، سعدي أحمد بيره، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية، إن العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لطالما كانت جيدة، رغم التنافس المستمر بينهما، وأضاف أن “لغة ما قبل الانتخابات تختلف عما بعدها”، في إشارة إلى تغير الأولويات السياسية بعد انتهاء السباق الانتخابي.وأشار بيره إلى أن “الوقت قد حان للتعاون والتفاهم بين القوى السياسية”، مؤكدا أن “الحزبين الرئيسيين يمران بفترة من العلاقات الإيجابية، مما يعزز فرص تشكيل الحكومة قريبا”.

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