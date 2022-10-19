حزب طالباني:حصتنا من الوزارات بالحوار مع حزب بارزاني

حزب طالباني:حصتنا من الوزارات بالحوار مع حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاربعاء، حقيقة تقاسم المناصب الوزارية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال سورجي في حديث صحفي: إنه “حتى الآن لم يجر تقاسم المناصب ومايطرح هو أحاديث إعلامية وتخص مواقع التواصل الاجتماعي والمناصب والأسماء المطروحة لاصحة لها”.وأضاف أن “الكرد يجب أن تكون حصتهم لاتقل عن 4 إلى 5 وزارات في الحكومة الجديدة، فضلا عن المناصب الأخرى كالسفراء والهيئات المستقلة ووكلاء الوزراء والمدراء العامين”.وأشار إلى أنه “لم يجر تسمية الوزارات التي سيشغلها الكرد، ولكن هناك وزارة سيادية من حصتنا وسيتم التفاهم عليها مع الحزب الديمقراطي مع باقي المناصب الأخرى”.

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