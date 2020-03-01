حزب طالباني:حضور الجلسة من عدمه مرهون بالقيادات السياسية الكردية

حزب طالباني:حضور الجلسة من عدمه مرهون بالقيادات السياسية الكردية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ، الماس فاضل ، الاحد، عن موقف كتلتها بشأن التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، مبينة أن كتلتها بانتظار الموقف النهائي للقيادة الكردية في الإقليم.وقالت فاضل في تصريح صحفي، إن “الموقف لايزال غير ثابت حتى الساعة بانتظار الموقف النهائي للقيادة الكردية في الإقليم”.وأضافت ان “حضور الجلسة من عدمه مرهون بالقيادات السياسية الكردية”، لافتا إلى أن “الحوار لايزال قائم بين القوى الكردية ورئيس الوزراء المكلف”.ولفت فاضل إلى أن “الساعات القليلة المقبلة ستشهد بلورة موقف نهائي لحزب الاتحاد الكردستاني بشأن حضور جلسة منح الثقة او مقاطعتها”.

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