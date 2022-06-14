حزب طالباني:حكومة الأغلبية غير قابلة للتطبيق والاستقالة الصدرية جاءت من “مصلحة العراق”!

حزب طالباني:حكومة الأغلبية غير قابلة للتطبيق والاستقالة الصدرية جاءت من “مصلحة العراق”!
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، الثلاثاء، ان حكومة الأغلبية غير قابلة للتطبيق وخاصة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، فيما أعلن عن تقارب بين الحزبين الكرديين لغرض المضي مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.وقال الهركي في حديث صحفي، إنه “بعد انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية أصبحت كل المعطيات تشير الى ذهاب جميع القوى الكردية وتحالف تقدم الى الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية”.وبين أنه ” عندما يتم اختيار بدلاء من الدوائر الانتخابية بدلا عن نواب الكتلة الصدرية سيصبح  للإطار التنسيقي  والإتحاد الوطني وعزم ما يقارب  178 عضوا برلمانيا، وبالتالي سيتحقق نصاب جلسة رئاسة الجمهورية لتشكيل الحكومة بعد انضمام بعض المستقلين”.وأشار إلى ان الحزبين الكرديين توصلا لمراحل متقدمة من التفاهمات والحوارات السياسية وان إمكانية حل مشكلة رئاسة الجمهورية ستلقي بظلالها بصورة مباشرة وغير مباشرة على الوضع السياسي العراقي”.

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