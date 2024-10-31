حزب طالباني:حكومة الإقليم الجديدة ستفرض واقعاً جديداً

حزب طالباني:حكومة الإقليم الجديدة ستفرض واقعاً جديداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، تغيير الخارطة السياسية في اقليم كردستان بعد إعلان نتائج الانتخابات، لافتا الى ان مشاركة الاتحاد الوطني في الحكومة الجديدة لن تكون كالسابق.وقال السورجي في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني كانت له مشاركة ضئيلة في الحكومات السابقة باقليم كردستان، الا ان الانتخابات الحالية أفرزت نتائج تجعل من مشاركة الاتحاد مختلفة عن السابق”.واضاف ان “الحزب الديمقراطي كانت لديه سيطرة على مجمل القطاعات في حكومة كردستان، الوضع اليوم مختلف بعد اعلان نتائج الانتخابات حيث سيضع الاتحاد حلول للمشكلات القائمة عند تشكيل الكابينة الحكومية”.وبين ان “الدخول في الحكومة الجديدة يعني تطبيق برامج قد وضعها الاتحاد للمرحلة المقبلة في الإقليم، خصوصا ان وضع السلطة سيكون مختلفاً عن السابق وذلك وفقاً للاوزان الانتخابية التي أفرزتها عملية الاقتراع”.

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