حزب طالباني:حكومة البارزاني باعت النفط إلى تركيا لمدة (50) سنة

حزب طالباني:حكومة البارزاني باعت النفط إلى تركيا لمدة (50) سنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور، الاربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بابرام عقود نفطية مخفضة السعر مع تركيا لمدة 50 عاما، مبينا ان تلك العقود لم يطلع عليها سوى 5 افراد من العائلة الحاكمة في الاقليم.وقال انور في حديث صحفي، إن “ملف النفط في الاقليم غير شفاف ومعقد ولا احد يعلم كيف يتم تصدير النفط وما هي عائداته وان الملف لا يعلم به احد سوى اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني “.واضاف ان “منتسبي وزارة النفط في الاقليم هم من حزب واحد وان المواطن الكردستاني مغبون والنفط مبيوع الى الحكومة التركية لمدة 50 سنة مسبقا”.واوضح نوار ان “عقد بيع النفط لتركيا لا يعلم به احد سوى 5 اشخاص وليس لنا علم اين تذهب هذه الواردات الا اننا نعلم بذهاب تلك الاموال لشراء الذمم والحصول على المناصب في بغداد”. 

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