حزب طالباني:حكومة البارزاني وراء تعطيل رواتب موظفي الإقليم

حزب طالباني:حكومة البارزاني وراء تعطيل رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الثلاثاء، ان الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان دفعوا ضريبة الخلافات السياسية بين بغداد واربيل.وقال السورجي في حديث  صحفي، ان “جميع الطبقات الشعبية التي تعيش في الاقليم من موظفين ومتقاعدين وحتى عمال وكسبة يعانون مأساة خلال شهر رمضان المبارك بسبب عدم تسلمهم الرواتب”.وشدد على ضرورة “الاستعجال في ايجاد الحلول السريعة لإنهاء ازمة رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان”.واشار الى ان “هناك اجحافا حقيقيا تجاه موظفي إقليم كردستان بسبب عدم استلام رواتبهم حتى الان وسط استمرار الارتفاع بصرف الدولار وتداعياته على أسعار المواد الغذائية”.وتستمر حكومة كردستان بالامتناع عن أداء واجباتها من خلال التنصل عن تسليم رواتب موظفي الإقليم بذريعة عدم ارسالها من الحكومة المركزية، في حين انها مازالت مستمرة بالاستحواذ على أموال تصدير النفط بطرق غير شرعية، فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *