حزب طالباني:حكومة مسرور “اشترطت” على حكومة عبد المهدي دفع 24 مليار دولار مقابل التفاوض!

حزب طالباني:حكومة مسرور “اشترطت” على حكومة عبد المهدي دفع 24 مليار دولار مقابل التفاوض!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الثلاثاء (24 أيلول 2019)، عن شرط حكومة أربيل للتفاوض مع الحكومة المركزية في بغداد، بشأن حل المشاكل العالقة.وقال آلي في حديث  صحفي، إن “الرواتب المدخرة للموظفين في إقليم كردستان بلغت 8 مليار و200 مليون دولار، جميعها بذمة حكومة الإقليم”، مبيناً أن “أربيل اشترطت على بغداد دفع جمع هذه المستحقات من أجل التفاوض بشأن المشاكل العالقة”.وأضاف أن “السنوات التي قطعت فيها الحكومة المركزية حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، دفعت حكومة كردستان بالتقاعس عن دفع الرواتب لموظفيها، الامر الذي إلى تراكم مستحقات الموظفين لأكثر من 8 مليار دولار”.وتابع آلي أن “حكومة الإقليم ملزمة بتسديد هذه الديون التي بذمتها إلى موظفيها، ما دفع إلى أن تضع هذا الامر شرط أساسيا للتفاوض مع بغداد، من خلال دفع الأخير تلك الأموال”.وكان آلي، قد كشف السبت (21 أيلول 2019) كواليس الاجتماعات والمفاوضات الأخيرة التي جرت بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن إنهاء الخلافات العالقة.وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في حديث صحفي، إن “حكومة اقليم كردستان تعهدت بإرسال 250 ألف برميل من النفط ووضعها بحسابات شركة سومو وإرسال إيرادات المعابر الحدودية مقابل شروط”.وأضاف، أن “حكومة كردستان أكدت انها مديونة بمبلغ 24 مليار دولار للشركات النفطية نتيجة قطع موازنة أعوام 2014 و2015 و2016 و2017 في عهد حكومتي المالكي والعبادي”.وأشار آلي إلى أن “كردستان أكدت بأن هذه المبالغ يجب ان تتحملها بغداد لأنها جاءت نتيجة اضطرار الاقليم للتعاقد مع تلك الشركات من أجل دفع رواتب موظفيه”.ولفت إلى أن “هنالك تقدماً كبيراً في المفاوضات وتعهد وفد الحكومة الاتحادية الذي زار أربيل مؤخرا بطرح الموضوع على مجلس الوزراء وهنالك احتمالية لتسديد المبلغ على شكل دفعات وبالمقابل تعهدت حكومة الاقليم بإرسال النفط بشكل فوري ويومي”.

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