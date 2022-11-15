حزب طالباني:حكومة مسرور حكومة تصريف اعمال حاليا

حزب طالباني:حكومة مسرور حكومة تصريف اعمال حاليا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر  القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي،الثلاثاء، أن “الاتحاد لا ينوي الانسحاب من برلمان الاقليم كما قررت الاحزاب الكردية المتبقية لمنع دخول العملية السياسية بمنعطف جديد”.ودخلت الأحزاب الكردية في دوامة سياسية جديدة عقب تأجيل انتخابات كردستان وأعلن الاتحاد الإسلامي وحركات التغيير والجيل الجديد والجماعة الإسلامية الانسحاب من البرلمان واعتبار حكومة مسرور بارزاني حكومة تصريف اعمال يومية بسبب خروجها عن المدد الدستورية و لتعلن الاستعداد لخوض الانتخابات في موعدها المقرر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *