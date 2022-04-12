حزب طالباني:حل البرلمان أحدى خيارات الخروج من الأزمة

حزب طالباني:حل البرلمان أحدى خيارات الخروج من الأزمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الثلاثاء، أن موضوع حل البرلمان هو أحدى الحلول للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.وقال يزيدي في حديث  صحفي، إن “بعض الكتل تنادي بحل البرلمان تستخدم هذا الأمر كورقة ضغط سياسية لأنهم فشلوا بتشكيل الحكومة”.وأضاف أن “حل البرلمان قد ينهي الإنسداد السياسي، ولكنه لايعني انتهاء الأزمة السياسية بشكل عام”، مشيرا الى “حلول أخرى مثل التوافق وتقديم التنازلات، والانتخابات الجديدة تحتاج لمجهود كبير”.

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