حزب طالباني:حواراتنا مع حزب بارزاني لم تبحث منصب رئيس الجمهورية

حزب طالباني:حواراتنا مع حزب بارزاني لم تبحث منصب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الأربعاء، ان حوارات الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني لم تشهد مناقشة موضوع المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.وقالت شيخ دلير في حديث صحفي، ان “حوارات ودية تجري بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في مختلف المجالات التي تخص الاقليم من اجل تقارب وجهات النظر، لكنها لم تشهد مناقشة ملف اختيار مرشح معين لمنصب رئاسة الجمهورية”.وأضافت ان “الحزبين يواصلان الاجتماعات والمناقشات في مختلف قضايا الإقليم، لكنهما لم يتطرقا مطلقا الى اختيار مرشح او اسم بديل للمرشحين الذين قدموا أسمائهم للمنصب الرئاسي”.وبينت ان “الاتحاد الوطني ملتزم مع الاطار التنسيقي وباقٍ في هذا التحالف ومازال مصراً على مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية برهم صالح، حيث لم يقدم او يضع اسماً اخر بديلاً لهذه الشخصية للمنصب المذكور”.وأوضحت ان “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني كل منهما ملتزم بالتحالف الذي دخل فيه مع انقاذ وطن والاطار التنسيقي، حيث لايمكن مخالفة هذا التحالف والذهاب نحو خيارات أخرى”.

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