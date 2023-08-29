حزب طالباني:خسارة في انتخابات مجلس كركوك جراء الخلافات الكردية

حزب طالباني:خسارة في انتخابات مجلس كركوك جراء الخلافات الكردية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، ان المكون الكردي سيخسر مقعدين او اكثر بسبب تشتته ونزوله بعدة قوائم انتخابية في كركوك، مرجحا حصول الاتحاد على خمسة مقاعد في المحافظة من اصل من 17 مقعدا المخصصة للمحافظة.وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان “التشتت وتعدد قوائم الكرد في محافظة كركوك وعدم النزول بقائمة كردية موحدة سيسهم في فقدان المكون مقعدين او اكثر في الانتخابات المحلية المقبلة ” , مرجحا ان “يحصل الاتحاد الوطني على خمسة مقاعد في كركوك من 17 مقعد” .وأضاف ان “المكون الكردي بمحافظة كركوك سينزل بـ 6 قوائم انتخابية عكس الانتخابات الماضية بقائمة واحدة ” , مبينا ان ” تعدد القوائم قد اضعف الكرد امام قانون الانتخابات الحالي لكون النظام الانتخابي ستستفيد منه فقط القوائم الكبيرة” .وكان القيادي في جبهة تركمان العراق فوزي اكرم ترزي اكد ان  كل الدلائل تشير الى ان المكون الكردي في محافظة كركوك سيخسر اكثر من مقعدين خلال الانتخابات المحلية المقبلة بسبب حالة التشتت بين الحزبيين الكرديين البارتي واليكتي.

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