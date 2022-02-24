حزب طالباني:خلافاتنا مع جميع الأحزاب الكردية

حزب طالباني:خلافاتنا مع جميع الأحزاب الكردية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الخميس، حصول تغيرا بالمعادلة السياسية عقب قرار المحكمة الاتحادية.وبين سورجي في حديث  صحفي، ان “التواصل بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ما يزال مقطوعا بشكل تام”، موضحا أن “من المتوقع  حصول تغييرات على مستوى المباحثات والحوارات بعد اعلان قرار المحكمة الاتحادية، حيث ستتغير المعادلات السياسية”.واضاف ان “خلافاتنا ليست مع الحزب الديمقراطي فقط انما مع باقي الاحزاب الكردية ايضا”. 

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