حزب طالباني:خلافات بين الأحزاب الكردية الإيرانية المتواجدة داخل العراق

حزب طالباني:خلافات بين الأحزاب الكردية الإيرانية المتواجدة داخل العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس، عن وجود خلافات بين الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، مشيراً الى نشاطها مدني وسياسي فقط.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “الأحزاب الكردية الموجودة في الإقليم منذ ثمانينات القرن المنصرم لها انتشار في مناطق واسعة من محافظتي السليمانية وأربيل، ولكنها حولت نشاطها إلى سياسي ومدني، وتخلت عن النشاط المسلح”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يرفض وبشدة أن تتخذ الأحزاب الإيرانية الكردية من أراضي إقليم كردستان مقرا لانطلاق العمليات باتجاه إيران”.وأكد سورجي، اننا “تدخلنا مرات عديدة، في وقت سابق لمنع حدوث خلافات بين تلك الأحزاب”.يذكر أن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة تتخذ من مناطق إقليم كردستان مقراً لها، وبالتحديد مناطق بنجوين، كويسنجق، رانيا، رابرين، وأغلب تلك المناطق تقع في السليمانية وأربيل.

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