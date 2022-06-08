حزب طالباني:خلافات كبيرة داخل التحالف الثلاثي

حزب طالباني:خلافات كبيرة داخل التحالف الثلاثي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، عدم انسجام كتل التحالف الثلاثي مع بعضها، مبينا ان تبادل المصالح تحول الى التصارع حوله وذلك ظهر جليا عبر رفض الديمقراطي لتمرير قانون الامن الغذائي.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي، ان ” ما تم اعلانه عن الخلاف بشأن تمرير قانون الامن الغذائي من قبل الديمقراطي الكردستاني والذي يعد ابرز اركان التحالف الثلاثي يؤشر لوجود خلاف اعمق”.وأضاف السورجي، ان “الخلاف اعمق بكثير مما يظهر بوسائل الاعلام بسبب الاختلاف على المصالح وتقاطعها بين مكونات التحالف الثلاثي”.واشار الى ان “الايام المقبلة ستشهد زيادة في الازمات داخل الثلاثي سيما في حال تمرير قانون الدعم الطارئ وهو احد ابرز مشاريع التحالف فضلا عن تقارب القوى السياسية مع بعضها من خارج التحالف “.

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