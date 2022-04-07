حزب طالباني:دكتاتورية البارزاني لن تبقى طويلاً

حزب طالباني:دكتاتورية البارزاني لن تبقى طويلاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني الخميس ، بالسعي وراء منصب رئاسة الجمهورية من خلال التشبث بالمناصب واحتكار إقصاء الكرد الآخرين، مشيرا إلى أن الديمقراطي جعل نفسه جزاء من الدكتاتورية .وقالت النائبة عن الاتحاد سوزان منصور في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى للحصول على منصب رئاسة الجمهورية لاقصاء الاتحاد الوطني الكردستاني”، مشيرة الى ان “احتكار السلطة تهدف الى شعور الكرد بانهم مهمشون”.وأضافت منصور، أن “زمن الدكتاتورية انتهى وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ترك السلطة”، مطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ”الابتعاد عن منهج الدكتاتورية”.وكان الاتحاد الوطني الكردستاني اتهم في وقت سابق الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالسعي وراء منصب محافظة كركوك من خلال مطالبته لمنصب رئاسة الجمهورية.

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