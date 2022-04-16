حزب طالباني:دون التوافق السياسي لن تتشكل الحكومة المقبلة

حزب طالباني:دون التوافق السياسي لن تتشكل الحكومة المقبلة
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بغداد/ شبكةأخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، تزايد أرقام نواب القوى السياسية المعارضة للتحالف الثلاثي، مرجحا وصول عدد قوى الثلث الضامن لأكثر من نصف زائد واحد في البرلمان.وقال السورجي في تصريح  صحفي، إن “القوى النيابية التي استخدمت الثلث الضامن لايقاف المشروع الاقصائي من قبل التحالف الثلاثي تزايدت إعدادها النيابية”.واضاف ان “الاطار والقوى المتحالفة معه قد يصل بعد عطلة العيد الى النصف زائد واحد في مجلس النواب مع اعلان قوى سياسية مستقلة عدم مساندتها التحالف الثلاثي في مشروعه لتمرير رئيس الجمهورية”.واشار السورجي الى ان “الحل الوحيد لانهاء الخلاف السياسي هو التوافق والعودة الى الحوار جاد لتشكيل حكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية”.

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