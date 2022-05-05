حزب طالباني:دون الحوار لايمكن تشكيل الحكومة المقبلة

حزب طالباني:دون الحوار لايمكن تشكيل الحكومة المقبلة
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي، اليوم الخميس، من استغلال النواب المستقلين من قبل بعض الأطراف السياسية.وقال كاكائي في تصريح  صحفي، إنه “يجب احترام النواب المستقلين والاحزاب الناشئة وان لا يتم استغلالهم من قبل أطراف سياسية للوصول إلى غاياتها”.واضاف ان “الحل الوحيد للازمة السياسية هو استخدام لغة الحوار ولا شيء غير ذلك لانه لا يستطيع اي طرف من تحقيق النصاب والمضي بتشكيل الحكومة دون الطرف الآخر”.وتابع، انه “يتوجب على جميع القوى السياسية المشاركة في الحوار واعطاء الحرية الكاملة لمن يرغب في المشاركة في الحكومة او الذهاب الى المعارضة بهدف تلبية وتحقيق طموحات الشعب العراقي”.

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