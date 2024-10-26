حزب طالباني:رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة شرط مشاركتنا في الحكومة الجديدة

حزب طالباني:رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة شرط مشاركتنا في الحكومة الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، السبت، أن حزبه لن يكتفي بالمشاركة في السلطة التشريعية داخل كردستان، مشيراً الى أن هناك مناصب كبيرة بيد الحزب الديمقراطي منذ 20 عاماً.وقال كاكائي في حديث صحفي، إنه “لا يمكن تشكيل الحكومة في كردستان من دون الاتحاد الوطني وأن أحزاب المعارضة والقوى الصغيرة اغلبها لن تشترك بالحكومة مثل الجماعة الإسلامية”، مبيناً أن “الجيل الجديد لن يشارك أيضا لأنه يعرف أن مصيره سيكون مصير حركة التغيير وهو فاز بأصوات المعارضين”.وأضاف أن “الجغرافية السياسية تمنع تشكيل حكومة الإقليم من دون الاتحاد الوطني، وان الديمقراطي لا يملك اغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة”، مشيراً الى أن “حزبه يمتلك مع المتحالفين معه 26 مقعدا وهو يسعى من خلال ذلك الى مشاركة فعلية في الحكومة ولن يكتفي بالمشاركة في السلطة التشريعية”.وأوضح كاكائي أن “هناك مناصب بيد الحزب الديمقراطي منذ 20 عاما مثل رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية”، مبيناً أن “اجتماع اليوم للمجلس القيادي في الاتحاد سيبحث مستقبل الحزب والأوضاع في كردستان والعراق وتحديد قرارات الحزب بالمرحلة المقبلة”.وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف)، وحراك “الجيل الجديد” المُعارض (أكثر من 200 ألف).

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